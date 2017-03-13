Харьковчане с ребенком застряли на льдине Печенежского водохранилища (фото)

"12 марта в 16:08 на номер "101" поступило сообщение о том, что рыбаки находятся на льдине Печенежского водохранилища и не могут добраться до берега. Событие произошло по адресу: пгт. Старый Салтов Волчанского района Харьковской области. Сообщил о происшествии другой рыбак", - сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник 13 марта.

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Как отмечается, к месту происшествия было направлено 2 отделения службы спасения, прибыв на место происшествия было установлено, что четыре рыбака и один ребенок находятся на льду Печенежского водохранилища примерно 100 метров от берега и через из-за больших проталин не могут самостоятельно спастись.

Так, спасатели с помощью веревки, круга, жилета и лестницы из льдины на дамбу по очереди спасли людей. Как оказалось, все они жители города Харькова и приехали на данный водоем порыбачить. От медицинской помощи они отказались.