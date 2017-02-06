В Кременчуге, спасая свою собаку, утонул рыбак

Как сообщила УНИАН пресс-офицер Кременчугского горотдела полиции Анна Васенко, трагедия произошла на берегу Днепра в районе Первой Занасыпи (ул. Флотская, 2).

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«По предварительным данным, рыбак утонул, спасая свою собаку, которая, попав в полынью, не могла выбраться. Пса мужчина вытащил, а вот сам провалился под лед. Один из рыбаков, который был рядом, бросился спасать товарища - пытался вытащить с помощью рыбацкой пешни, звал на помощь. Другие рыбаки, которые были неподалеку, вызвали спасателей и полицию. Но спасти человека не удалось»,- отметила пресс-офицер полиции.

По ее словам, на место трагедии выехала следственная группа. Личность погибшего сейчас устанавливается. На вид ему до 50 лет.