Взрыв в шахте на Львовщине: 20 горняков поднимают на поверхность с помощью лифта
К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 5 отделений Государственной военизированной горно-спасательной службы Минэнергоугля.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Отмечается, что на шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 10 погибли и 6 горняков с травмами подняты на поверхность.
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"20 горняков поднимают на поверхность с помощью лифта", - сказано в сообщении.
К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
В общем привлечено 50 человек и 7 единиц техники, в том числе от ДСНС 20 человек и 6 единиц техники.
Как сообщалось, во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь". Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил все запланированные на сегодняшний день встречи и срочно вылетел во Львовскую область.