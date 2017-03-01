В Кривом Роге задержаны двое мужчин, которые разворовывали части железнодорожных путей
15:07, 01 марта 2017Происшествия
411
В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня, 1 марта, полиция задержала двух мужчин, которые разворовывали части железнодорожных путей, что могло привести к нарушению графика движения поездов, или к сходу вагонов с рельсов.
Злоумышленники похитили оборудование с железнодорожного пути у перегона «Новоблочна–Батуринская» / УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ МВД в Днепропетровской области, злоумышленников задержали с 6 мешками (240 штук) путевых запчастей.
Мужчины похитили оборудование с железнодорожного пути в районе перегона «Новоблочная–Батуринская».
Читайте такжеПолиция Днепра пополнится новыми кадрами
«Кража деталей верхнего строения пути нарушила целостность рельсовой цепи, что помешало нормальной работе движения поездов в ночь с 28 февраля на 1 марта и могло привести к сходу вагонов с рельсов»,- говорится в сообщении.
По факту кражи возбуждено уголовное производство по ст. 185 уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter