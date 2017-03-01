В Кривом Роге задержаны двое мужчин, которые разворовывали части железнодорожных путей

15:07, 01 марта 2017
Происшествия
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В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня, 1 марта, полиция задержала двух мужчин, которые разворовывали части железнодорожных путей, что могло привести к нарушению графика движения поездов, или к сходу вагонов с рельсов.

Злоумышленники похитили оборудование с железнодорожного пути в районе перегона

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ МВД в Днепропетровской области, злоумышленников задержали с 6 мешками (240 штук) путевых запчастей.

Мужчины похитили оборудование с железнодорожного пути в районе перегона «Новоблочная–Батуринская».

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«Кража деталей верхнего строения пути нарушила целостность рельсовой цепи, что помешало нормальной работе движения поездов в ночь с 28 февраля на 1 марта и могло привести к сходу вагонов с рельсов»,- говорится в сообщении.

По факту кражи возбуждено уголовное производство по ст. 185 уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Теги: #кража#Кривой Рог#ж/д