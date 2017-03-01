Водитель главаря "ДНР" Захарченко наехал на группу людей на остановке, есть жертва - разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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«28 февраля водитель автомобиля из подразделения личной охраны В.Захарченко совершил дорожно-транспортное происшествие (наезд на группу людей, находившихся на остановке общественного транспорта), в результате чего один гражданский погиб», - говорится в сообщении.

По информации разведки, руководством службы охраны администрации «ДНР» были приняты меры к сокрытию факта совершения преступления их сотрудником.