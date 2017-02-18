Боевики "ДНР" обстреляли собственные позиции: десяток ликвидированных, двое раненых – разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«Минометным расчетом 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК осуществлен обстрел передовых позиций этого же полка в районе н.п. Спартак. 16-17 февраля с.г. потери в 11 отдельном мотострелковом полку от “дружественного” огня составили убитыми – десять военнослужащих и ранеными – два», - говорится в сообщении.

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Также ГУР продолжает фиксировать случаи дезертирства в соединениях и частях российско-террористических войск. Так, 17 февраля двое граждан РФ, которые были членами российских «казачьих» общественных организаций и входили в состав «7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го армейского корпуса», самовольно покинули место службы.