В Одессе суд на два месяца арестовал заказчика похищения Гончаренко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, соответствующее постановление принято сегодня, 25 февраля.

«Приморским райсудом удовлетворено ходатайство прокуратуры Одесской области об избрании двум членам преступной группы меры пресечения в виде содержания под стражей и одному из фигурантов – в виде круглосуточного домашнего ареста», - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что двум фигурантам, в том числе депутату Лиманского райсовета Одесской области Александру Кушнареву, инкриминируется ч. 3 ст. 346 (нанесение тяжких телесных повреждений лицу в связи с его государственной, общественной деятельностью) и ч. 1 ст. 161 (распространение печатной продукции, направленной на разжигание национальной, расовой вражды и унижение национального достоинства) УК Украины.

«Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца», - отметили в пресс-службе. Предварительно установлено, что эти граждане - заказчики похищения.

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В пресс-службе добавили, что следователи задокументировали информацию о том, что фигуранты не разделяли взглядов Гончаренко на одесские события 19 февраля и 2 мая 2014 года. (В первом случае возле здания ОГА «титушки» избили журналистов и участников мирной акции, требовавших прекратить убийство людей на столичном Майдане. Во втором – во время массовых столкновений между сторонниками России и единства Украины погибло 48 человек. В обоих случаях Гончаренко занял проукраинскую позицию – УНИАН).

По данным представителя прокуратуры, в СИЗО, кроме руководителя фракции «Оппозиционного блока» Лиманского районного совета Кушнарева, помещен Анатолий Слободяник, который, по некоторым данным, является главой совета ветеранов силовых структур региона, военным в отставке, он носит генеральское звание.

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Кроме того, по данным пресс-службы, третьему фигуранту сообщено о подозрении в изготовлении материалов с призывами к совершению агрессивной войны и распространении изданий, пропагандирующих национальную рознь и ненависть к украинским националистам и патриотам (ч. 1 ст. 161, ст. 436 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что 23 февраля следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управлением СБУ в области в ходе спецоперации разоблачили преступную группу, которая почти год занималась изготовлением и распространением незаконной литературы. Их книги и буклеты, согласно выводам экспертов, пропагандируют национальную рознь между украинцами, русскими и евреями, а также направлены на разжигание ненависти к украинским националистам и патриотам.

Среди изъятых изданий: «Слуги зла или как выглядит украинский национализм», «Одесские колокола Хатынь».

Как сообщал УНИАН, 23 февраля появилась информация, что в Одессе похитили народного депутата от «БПП» Алексея Гончаренко. Позже в прокуратуре Одесской области заявили о задержании преступной группировки, которая планировала похищение и нанесение увечий Гончаренко.

По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, организатором похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев - отец одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Как заявил прокурор, этот депутат лично планировал похищение Гончаренко за его проукраинскую деятельность в регионе. Злоумышленники намеревались нанести Гончаренко тяжкие телесные повреждения - обезобразить лицо кислотой и раздробить молотком суставы на коленях.

По данным прокуратуры, еще одним участником преступной группировки является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство РФ.

Сообщалось, что подозреваемые входили в ОПГ, распространявшую антиукраинские агитационные материалы.