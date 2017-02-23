По факту похищения нардепа Гончаренко открыто уголовное дело

15:03, 23 февраля 2017
Происшествия
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Органы прокуратуры открыли уголовное производство по факту похищения народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

О похищении Гончаренко стало известно сегодня / УНИАН

Об этом УНИАН сообщил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, производство открыто по ч.2 ст.146 (похищение человека или незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, о похищении депутата Гончаренко, который накануне вечером отбыл в Одессу, стало известно сегодня. К розыску депутата подключилась Служба безопасности Украины.

Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив заявил, что Гончаренко похитили в Одессе средь бела дня. Грынив также призвал руководство правоохранительных органов срочно создать «специальный штаб по такой кризисной ситуации».

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Новость в сюжете: "Похищение" нардепа Гончаренко
Теги: #прокуратура#дело#Гончаренко