По факту похищения нардепа Гончаренко открыто уголовное дело

Об этом УНИАН сообщил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, производство открыто по ч.2 ст.146 (похищение человека или незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, о похищении депутата Гончаренко, который накануне вечером отбыл в Одессу, стало известно сегодня. К розыску депутата подключилась Служба безопасности Украины.

Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив заявил, что Гончаренко похитили в Одессе средь бела дня. Грынив также призвал руководство правоохранительных органов срочно создать «специальный штаб по такой кризисной ситуации».