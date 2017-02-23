Похищение Гончаренко: нардепа хотели облить кислотой и раздробить молотком суставы (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Одессе сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

По словам Жученко, организатором похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев, который является родственником одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов.

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Отмечается, что злоумышленники намеревались нанести Гончаренко тяжкие телесные повреждения - обезобразить лицо кислотой и раздробить молотком суставы в коленях.

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При этом Жученко обратил внимание на тот факт, что увечья Гончаренко хотел нанести именно депутат райсовета Кушнарев.

Как сообщал УНИАН, к розыску депутата Гончаренко подключилась Служба безопасности Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток.

Председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Грынив ранее заявил, что Гончаренко похитили в Одессе среди белого дня. Грынив также призвал руководство правоохранительных органов срочно создать «специальный штаб по такой кризисной ситуации».

Позже стало известно, что сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности в Одесской области задержали преступную группировку, которая планировала похищение и нанесение увечий Гончаренко.