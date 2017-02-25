В Одесской области трое рыбаков погибли, провалившись под лед

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, на льду находилось еще пять человек: трое из них самостоятельно выбрались на берег до прибытия спасателей, двое - после их прибытия.

Читайте такжеВ Кременчуге, спасая свою собаку, утонул рыбак

Всего в районе в течение дня рыбачили около ста человек.

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения 24 февраля в 16:46. Тела погибших были подняты из воды спасателями в 20:12.