В Одесской области трое рыбаков погибли, провалившись под лед
04:10, 25 февраля 2017Происшествия
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В селе Надлиманском Одесской области в Днестровском лимане на расстоянии 400 метров от берега провалились под лед и утонули трое рыбаков.
Для трех мужчин зимняя рыбалка стала роковой / Фото УНИАН
Как сообщила пресс-служба ГСЧС, на льду находилось еще пять человек: трое из них самостоятельно выбрались на берег до прибытия спасателей, двое - после их прибытия.
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Всего в районе в течение дня рыбачили около ста человек.
Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения 24 февраля в 16:46. Тела погибших были подняты из воды спасателями в 20:12.
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