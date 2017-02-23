В Днепропетровской области на продаже наркотиков попался полицейский
14:49, 23 февраля 2017Происшествия
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На Днепропетровщине СБУ совместно с Военной прокуратурой и Нацполицией в среду, 22 февраля, задержала оперативного дежурного одного из отделений полиции города Каменское Днепропетровской области, который пытался продать полкилограмма марихуаны.
Во время сбыта наркотиков задержали полицейского / 112.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, оперативники спецслужбы задержали и отца полицейского-наркодельца, который дома изготавливал, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации.
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Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников шесть мешков марихуаны и оборудование для её переработки, взвешивания и фасовки.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление и сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
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