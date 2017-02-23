В Днепропетровской области на продаже наркотиков попался полицейский

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, оперативники спецслужбы задержали и отца полицейского-наркодельца, который дома изготавливал, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации.

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Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников шесть мешков марихуаны и оборудование для её переработки, взвешивания и фасовки.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление и сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.