На Днепропетровщине задержали наркозависимых разбойников, которые терроризировали местных (фото)

В Новомосковске на Днепропетровщине молодчики с оружием совершали разбойные нападения на квартиры местных жителей, жестоко избивали хозяев и выносили все ценные вещи. Также мужчины были причастны к угонов автомобилей на территории города. Сейчас все причастные к преступлениям нападавшие установлены сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области, двое из членов банды задержаны.

Об этом во время пресс-конференции в Главном управлении Национальной полиции рассказал заместитель начальника ГУНП Олег Грозь.

«Установлено, что 5 января 2017 года мужчины совершили разбойное нападение на семью местных жителей. Около 5 утра 34-летняя женщина открыла дверь малознакомому мужчине, после чего в квартиру ворвались еще трое парней. Они начали избивать женщину и ее сожителя, угрожая обрезом, требуя отдать все ценное. В комнату забежала 14-летняя дочь потерпевшей, которая стала плакать и умолять нападавших прекратить издевательства над родными, однако мужчины ни на что не реагировали», - говорится в сообщении полиции.

Пока двое мужчин избивали хозяев, другие начали выносить из квартиры все ценное. Уже когда бандиты покинули квартиру, потерпевшие вызвали скорую помощь и обнаружили отсутствие ювелирных изделий, мобильных телефонов, бытовой техники и другого имущества на общую сумму свыше 46 тыс. гривен.

Также 2 февраля двое членов банды, которые сейчас задержанные, угрожая владельцу автомобиля «Hyundai Tucson» обрезом, завладели его транспортным средством. Кроме этого, они забрали у мужчины мобильный телефон, кошелек с 900 гривнями, банковские карточки и другие вещи.

«8 февраля 2017 года работниками уголовного розыска, следственного управления с привлечением спецподразделения «КОРД» один из членов преступной группировки, 28-летний житель г. Новомосковска был задержан. Мужчина забаррикадировался в одной из квартир пятиэтажки и угрожал взорвать всех, кто попытается проникнуть к нему в жилье», - отметили в полиции.

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Полицейские провели ряд обысков по месту их проживания, в результате чего были обнаружены орудия преступления и предметы, добытые в ходе преступной деятельности, в частности обрез с патронами, гранату Ф-1 с запалом, 2 пистолета с патронами, камуфлированная одежда, бронежилет, ювелирные изделия, марихуана и метамфетамин, 300 г тротила и другие.

Сейчас сотрудниками уголовного розыска установлена причастность шестерых мужчин в возрасте от 20 до 38 лет к совершению ряда разбойных нападений, грабежей и угонов транспортных средств на территории Днепропетровской области.

«Все злоумышленники поддерживают между собой тесные отношения, совместно изготавливали и употребляли наркотические средства, планировали и совершали преступления. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на задержание остальных фигурантов дела и привлечения их к уголовной ответственности», - подчеркивается в сообщении.