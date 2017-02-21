В Киеве парень пытался пронести в правительственный квартал взрывчатку

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, кроме того, у парня нашли две радиостанции.

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"Около 9:30 на улице Грушевского полицейские остановили молодого человека с сумкой. Во время досмотра его вещей полицейские обнаружили взрывное пакет, шесть петард и две радиостанции", - говорится в сообщении.

Владельцем вещей оказался 17-летний житель Днепропетровской области. С ним общаются правоохранители.

Сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, вчера около 11.30 во время несения службы по обеспечению правопорядка полицейские при проверке обнаружили у молодого человека в кармане гранату.

Во время поверхностного осмотра он пытался убежать, однако его задержали и обнаружили в кармане гранату РГД-5 с запалом. В полиции выяснили, что опасный предмет переносил киевлянин 1998 г.н.

Всего в течение 20 февраля в потенциальных участников акций и мероприятий на Майдане Независимости во время личного досмотра правоохранители изъяли: одну гранату РГД-5, пять единиц холодного оружия: 4 ножа и 1 штык-нож, стартовый пистолет, а также предмет похожий на самодельное взрывное устройство.