В Харькове на девушку с 4-этажки упала снежная глыба (фото)
21:40, 20 февраля 2017Происшествия
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В Харькове на улице Алчевских к патрульным полицейским обратились напуганные граждане.
Девушку увезли в больницу / Фото НПУ
Люди рассказали, что на 26-летнюю девушку с крыши четырехэтажного дома упала снежная глыба.
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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, правоохранители сразу бросились помогать девушке и начали оказывать домедицинскую помощь. На место вызвали медиков. Девушку госпитализировали в больницу. Место происшествия патрульные огородили лентой.
В связи с погодными условиями харьковчан просят быть осторожными на улицах и обращать внимание на крыши зданий.
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