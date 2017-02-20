В Харькове на девушку с 4-этажки упала снежная глыба (фото)

Люди рассказали, что на 26-летнюю девушку с крыши четырехэтажного дома упала снежная глыба.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, правоохранители сразу бросились помогать девушке и начали оказывать домедицинскую помощь. На место вызвали медиков. Девушку госпитализировали в больницу. Место происшествия патрульные огородили лентой.

В связи с погодными условиями харьковчан просят быть осторожными на улицах и обращать внимание на крыши зданий.