Ремонтники восстановили часть поврежденной в районе Авдеевки ЛЭП, но света до сих пор нет

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 14:50 ремонтной бригадой ООО «ДТЭК высоковольтные сети» восстановлена поврежденная воздушная линия электропередач на контролируемой территории», - говорится в сообщении.

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При этом в ГСЧС отметили, что продолжаются переговоры относительно восстановления поврежденной линии электропередачи на неподконтрольной территории.

Всего к аварийно-восстановительным работам привлечено 144 человека и 37 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 69 человек и 25 единиц техники, говорится в сообщении.

Вместе с тем, председатель Донецкой ОВЦА Павел Жебривский в Facebook сообщил, что по состоянию на 15:00 подача электроэнергии в Авдеевке еще не восстановлена.

"Наши электромонтажники обнаружили на нашей стороне 5 порывов и работают сейчас над ликвидацией повреждений", - написал он.

По словам Жебривского, к электрогенераторам подключены 13 объектов по городу.

В 16:00 планируется включить помпы, чтобы пустить в город воду. Вода будет подаваться в воскресенье до 22:00.

"Планируем, что завтра в Авдеевке будут работать все школы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение высоковольтной линий электропередач, в результате чего Авдеевка осталась без электроснабжения. Также временно прекращено водоснабжение города.

Теплоснабжение Авдеевки осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода.

По данным ГСЧС, с 11.00 было согласовано прекращение огня с обеих сторон, после чего для ремонта высоковольтных линий были направлены ремонтные бригады.