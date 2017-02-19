ГСЧС: российская сторона в СЦКК гарантировала прекращение огня для ремонта ЛЭП в Авдеевке
Пророссийские боевики продолжают обстрелы украинских позиций по всей линии разграничения, ситуация под Авдеевкой опять обострилась.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 12 часов 19 февраля есть согласование о прекращении огня с обеих сторон (с 11:00 до 15:00 19.02.2017 года)», - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в 12:00 для проведения работ по разминированию и в дальнейшем для ремонта высоковольтных линий направлены пиротехническое подразделение Вооруженных сил Украины и ремонтная бригада ООО «ДТЭК высоковольтные сети».
В целом, согласно сообщению, к аварийно-восстановительным работам привлечено 128 человек и 32 единицы техники.
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Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение высоковольтной линий электропередач, вследствие чего Авдеевка осталась без электроснабжения. Также временно прекращено водоснабжение города.
Теплоснабжение Авдеевки, по данным ГСЧС, осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов).