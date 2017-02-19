ГСЧС: российская сторона в СЦКК гарантировала прекращение огня для ремонта ЛЭП в Авдеевке

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 12 часов 19 февраля есть согласование о прекращении огня с обеих сторон (с 11:00 до 15:00 19.02.2017 года)», - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в 12:00 для проведения работ по разминированию и в дальнейшем для ремонта высоковольтных линий направлены пиротехническое подразделение Вооруженных сил Украины и ремонтная бригада ООО «ДТЭК высоковольтные сети».

В целом, согласно сообщению, к аварийно-восстановительным работам привлечено 128 человек и 32 единицы техники.

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Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение высоковольтной линий электропередач, вследствие чего Авдеевка осталась без электроснабжения. Также временно прекращено водоснабжение города.

Теплоснабжение Авдеевки, по данным ГСЧС, осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов).