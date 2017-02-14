На Одесчине разоблачили канал контрабанды сигарет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в области, незаконный оборот табачных изделий установлен в ходе обысков, проведенных представителями фискальной службы совместно с пограничниками.

«Всего изъято 75 836 пачек табачных изделий частично оклеенных марками акцизного налога Украины на сумму 1,7 млн грн, а также - 792 литра алкогольных изделий на сумму 133 тыс. грн и наличность - 133 тыс. грн. Всего по результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято из незаконного оборота товаров подакцизной группы на сумму 1,8 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеВ новом поезде Киев – Перемышль обнаружили первых контрабандистов

Отмечается, что реализация изъятой продукции также осуществлялась через сеть Интернет.

Обыски были проведены 11-13 февраля в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил УНИАН представитель ГФС, вышеназванная продукция изъята в Измаиле.