На Днепропетровщине серийный грабитель угрожал взорвать пятиэтажку

Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на пресс-службу подразделения особого назначения КОРД.

Так, 29-летний мужчина, которого следователи подозревают в совершении серийных вооруженных грабежей, забаррикадировался в одной из квартир пятиэтажек и угрожал взорвать всех, кто будет пытаться проникнуть к нему в жилище.

При этом он заявлял, что прикрывается «живым» щитом. Как стало известно позже, им должна была стать его сожительница.

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"Получив разрешение на задержание правонарушителя и оценив ситуацию, я принял решение начать с мужчиной переговоры. На контакт с нами подозреваемый долго не шел. Угрожал взорвать дом с жильцами, затем покончить с собой, но со временем нам удалось уговорить его отпустить заложницу. Еще через некоторое время, сдался и сам злоумышленник", - рассказал старший штурмовой группы КОРД Андрей.

В доме правоохранители изъяли обрез гладкоствольного ружья, кучу патронов 16-калибра и боевую гранату Ф-1. Кроме того, был найден бронежилет четвертого класса защиты.

Уголовное производство квалифицировано по ст. 186 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Грабителю грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

Ранее во Львове мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажки.