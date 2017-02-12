Во Львове мужчина взорвал гранату во дворе многоэтажки, пострадавших нет
Гранату бросил 54-летний ранее судимый местный житель, проживающий на четвертом этаже этого же дома.
Во Львове сегодня во дворе многоэтажного жилого дома произошел взрыв, пострадавших нет.
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Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, в 08.50 на оперативную линию «102» поступила информация о том, что во дворе жилого многоэтажного дома по ул. Городокской во Львове произошел взрыв.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что во дворе взорвалась боевая граната. В результате взрыва пострадавших нет.
Как выяснили правоохранители, гранату бросил 54-летний ранее судимый местный житель, проживающий на четвертом этаже этого же дома. Он вместе с приятелем стоял на лестничной клетке в подъезде и, со слов товарища, жаловался на жизнь. После чего пошел в свою квартиру, взял гранату и бросил ее во двор.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас с ним работают следователи. С его слов, он бросил гранату после ссоры с женой, поскольку «ему надоело так жить».
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
Назначен ряд экспертиз, происхождение боеприпаса устанавливается.