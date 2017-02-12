Мальчик, которого мать выбросила из окна многоэтажки в Киеве, в тяжелом состоянии - полиция
Трехлетний мальчик, которого мать выбросила с 7-го этажа дома в Киеве, находится в тяжелом состоянии.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
Отмечается, что около 7 часов утра правоохранители получили сообщение о том, что на улице Срибнокильская в Дарницком районе с седьмого этажа из окна квартиры выпали женщина и маленький ребенок. На место сразу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи.
«Предварительно установлено: женщина выбросила из окна квартиры трехлетнего сына и выпрыгнула сама. Женщина скончалась на месте, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу», - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.
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Личность погибшей установлена - это местная жительница, 1986 года рождения. «Когда правоохранители попытались попасть в ее квартиру, двери были закрыты, поэтому их пришлось взламывать. Сейчас в квартире работает следственно-оперативная группа», - отмечается в сообщении.
Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии, опрашивает соседей, свидетелей и очевидцев.
Как сообщалось, сегодня утром на улице Срибнокильская, 12, в Киеве женщина выбросила из окна многоэтажки своего ребенка, затем кота, после чего выпрыгнула сама.