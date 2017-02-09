Угнать и уничтожить: джип волонтера, прошедший горячие точки АТО, не выдержал испытание огнем в Днепре (фото)

13:16, 09 февраля 2017
Происшествия
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Вчера у волонтера Алины Карташевой был угнан Jeep Cherokee, который просил разыскать лично мэр города.

НПУ

Как пишет Misto News,  ночью с 8 на 9 февраля он был найден сожженным дотла.

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Экипаж полиции 711 получил сообщение о том, что на улице Андрейченко дом 126 горит авто. По прибытию на место патрульные смогли выяснить только по уцелевшему номеру, что это именно тот джип, который значился угнанным в АНД районе.

Отмечается, что машина прошла «горячие» точки зоны АТО.

НПУ

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Теги: #АТО#Днепр#джип