В Днепре семейная драма чуть не закончилась стрельбой
Вчера, 7 февраля, около 21.00 патрульные получили вызов на семейную ссору на улице Мандрыковская.
Об этом Информатору сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра.
Дверь правоохранителям открыла женщина. Она сообщила, что ее сын находится в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя агрессивно. В квартире также была невестка заявительницы с маленьким ребенком.
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Полицейские зашли в помещение и обнаружили мужчину с оружием в руках. В это время женщины с малышом закрылись в комнате. Патрульные немедленно привели в готовность табельное оружие и предупредили мужчину о его использовании. Тот подчинился требованиям полиции и бросил ружье.
На место событий вызвали следственно-оперативную группу. Нетрезвого мужчину доставили в Соборное отделение полиции для выяснения обстоятельств.