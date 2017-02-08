В Днепре семейная драма чуть не закончилась стрельбой

Об этом Информатору сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра.

Дверь правоохранителям открыла женщина. Она сообщила, что ее сын находится в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя агрессивно. В квартире также была невестка заявительницы с маленьким ребенком.

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Полицейские зашли в помещение и обнаружили мужчину с оружием в руках. В это время женщины с малышом закрылись в комнате. Патрульные немедленно привели в готовность табельное оружие и предупредили мужчину о его использовании. Тот подчинился требованиям полиции и бросил ружье.

На место событий вызвали следственно-оперативную группу. Нетрезвого мужчину доставили в Соборное отделение полиции для выяснения обстоятельств.