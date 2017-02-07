В Центре визуальной культуры в Киеве произошел погром

Об этом сообщили Громадському сотрудники Центра.

Работники центра отметили, что охранник открыл дверь девушке, а за ней внутрь ворвались около 15 молодых людей. Они скрутили охранника, избили и приказали не двигаться.

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После этого нападавшие разбили стены, разрисовали их надписями, забрали часть работ, а также пытались ворваться в комнату, где сидели сотрудники Центра.

В целом атака длилась чуть больше 5 минут, после чего нападавшие скрылись. Сотрудники слышали, что нападавшие выкрикивали лозунги на русском языке.

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Также они обрисовали стены надписями «Слава Украине!», «Слуги Москвы», «Сепары» и тому подобное.

Сейчас организаторы выставки подозревают в атаке праворадикалов. На месте происшествия работает Национальная полиция.

По словам сотрудников Центра, правоохранители прибыли через полчаса, хотя их предупреждали о возможных инцидентах в течение всего дня.