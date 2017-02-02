Киевская полиция ночью задержала злоумышленников, которые угнали авто вместе с иностранкой

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что события разворачивались сегодня ночью. Во время преследования злоумышленники протаранили полицейский автомобиль.

«Около полуночи правоохранители Святошинского управления полиции получили сообщение, что неизвестные лица завладели автомобилем "Форд", в салоне которого находилась женщина. На указанное место немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального управления и патрульные наряды», – говорится в сообщении полиции.

К полицейским обратилась владелица иномарки, которая рассказала подробности инцидента. По ее словам, когда она парковала автомобиль у дома, подбежали двое неизвестных, вытолкали ее из авто и забрали сумку с вещами. После этого злоумышленники сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Заявительница также сообщила, что в салоне осталась ее приятельница - гражданка другого государства.

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«Наряд полиции охраны на территории Подольского района по ориентировке заметил угнанный автомобиль. Началось преследование, во время которого правонарушители проигнорировали требования правоохранителей остановиться. Впоследствии при блокировке похищенной иномарки злоумышленники протаранили служебный автомобиль наряда охраны и пытались убежать. Действуя профессионально и грамотно, правоохранители оперативно задержали подозреваемых», - рассказал заместитель начальника управления полиции охраны в г. Киеве Григорий Ткаченко.

Задержанными оказались местные жители 1993 и 1973 годов рождения, за плечами которых уже несколько судимостей.

Общаясь со следователями, правонарушители признались, что угон автомобиля они запланировали, а вот жертв выбрали случайно. А уже во время движения заметили в машине женщину и решили избавиться: связали потерпевшей руки пластиковыми хомутами и увезли в Оболонский район, где оставили в лесополосе. При этом забрали у нее сумку с планшетами, деньгами и банковскими карточками.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.