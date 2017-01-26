Возле Потемкинской лестницы в Одессе обнаружены останки человека

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 14:16 по спецлинии «102» поступило сообщение от местного жителя о том, что под Потемкинской лестницей, со стороны улицы Приморской, найдены скелетированные останки человека.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции для проверки данной информации. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Фрагменты будут направлены на соответствующую экспертизу.

Как уточнил представитель главка, останки обнаружили сотрудники коммунального предприятия «Городские дороги» во время уборки одной из нижних арочных галерей Потемкинской лестницы.

Обнаружена верхняя часть тела человека, в частности, голова, руки и пр.