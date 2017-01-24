В Харькове водитель Mitsubishi насмерть сбил школьницу

Во вторник около 8 утра в Харькове на бульваре Ивана Каркача 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi по неизвестным причинам совершил наезд на школьницу. Об этом сообщили в харьковской полиции.

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В момент трагедии девочка пересекала дорогу. Водитель с места происшествия не убегал, обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

От полученных травм девочка умерла в машине "скорой".