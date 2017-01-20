В Ривненской области слетел в кювет автобус с пассажирами (фото, видео)

В Риненской области сегодня, 20 января, на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Тараканов Дубенского района перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Ровенской области.

Отмечается, что 47-летний водитель «Volkswagen Transporter» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

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В результате ДТП семеро пассажиров попали в больницу с незначительными травмами.

«Правоохранители установили, что люди как раз возвращались из источника, в селе Онишковцы, и двигались в направлении Ривного. Вблизи села Тараканов водитель, житель Збаражского района Тернопольской области, не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, допустил съезд в кювет, в результате чего микроавтобус перевернулся», - сообщили в полиции региона.

Семерых пассажиров: 43-х и 51-летнюю жительниц Кременца, двух 21-летних жительниц Золочевского района Львовской области, 24-летнюю киевлянку, 44-летнюю — из села Белокриница Кременецкого района и 25-летнего тернополянина после оказания медицинской помощи отпустили.