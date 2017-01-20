В Одессе полиция задержала водителя Toyota, который устроил стрельбу на автотрассе (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, утром патрульные получили ориентировку на задержание внедорожника Toyota, который движется на автодороге Мелитополь-Одесса, игнорируя правила дорожного движения.

«Патрульные получили сообщение, что автомобиль создает многочисленные аварийные ситуации другим транспортным средствам, а водитель ведет беспорядочную стрельбу в воздух и находится, вероятно, в нетрезвом состоянии», - сообщили в пресс-службе.

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Указанную машину инспекторы заметили на подъезде к городу. На требования инспекторов об остановке водитель не реагировал и продолжал движение, пытаясь скрыться.

Полицейские в результате преследования блокировали вышеназванную машину и остановили ее в Суворовском районе Одессы – на проспекте Добровольского.

Отмечается, что у водителя были признаки опьянения, никаких документов при себе мужчина не имел.

Злоумышленника задержали и передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий.