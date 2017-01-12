Харьковские коммунальщики кладут асфальт прямо в снег (фото, видео)

Об этом говорится в сюжете "ДжеДАІ".

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Уникальной, неизвестной во всем мире технологии латание дыр поделились харьковские коммунальщики. Несмотря на минус десять за окном, они готовят местным водителям подарок к Старому Новому году.

В частности, ямочный ремонт литым асфальтобетоном дорожники проводят на участке магистрали Киев-Харьков-Довжанский (км 418 - км 420), сообщает официальный сайт Службы автомобильных дорог Харьковской области.

По территории области проходит 251,1 км трассы Киев-Харьков-Довжанский, связывающей пять регионов Украины: Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую и Донецкую области. Общая протяженность дороги - 856,1 км. Несколько участков трассы от Харькова до границы Донецкой области ремонтировали в 2011-2014 годах в рамках подготовки к Евро-2012, пишет NewsRoom.