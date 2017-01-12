Памятник убитым полякам в Гуте Пеняцкой подорвали - полиция
Разрушенный в Гуте Пеняцкой памятник убитым полякам взорвали с помощью взрывчатки.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Николай Самарчук.
Николай Самарчук проинформировал, что о применении взрывчатых материалов свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. Он добавил, что с места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, подтверждающие эту версию.
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Следственные действия продолжаются, проводятся экспертизы.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 февраля на Львовщине неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине.