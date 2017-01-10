В Одессе полиция опровергает обнаружение мертвого свидетеля по делу убийства адвоката Грабовского

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции в Одесской области, труп, в котором Соколовская опознала своего пропавшего помощника Сергея Федосенко, на самом деле таковым не является.

«Выяснилось, что это не он. Установлено, что предложенное для опознания тело было обнаружено задолго до исчезновения Федосенко», - отметили в главке.

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В ведомстве добавили, что адвокат «опознала» тело не воочию, а по фотоснимку. Кроме того, мать Федосенко на опознание прибыть отказалась.

Как сообщал УНИАН, адвокат Оксана Соколовская сегодня в Facebook заявила, что в Одессе нашли тело мужчины, похожего на ее помощника Сергея Федосенко, который является свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского.

Она отметила, что 5 января ей позвонили из службы розыска людей и пригласили на опознание трупа. Последний, по ее словам, имеет 90% сходства с ее помощником.

Адвокат Юрий Грабовский был защитником российского спецназовца Александра Александрова, которого в составе диверсионной группы задержали на Донбассе в мае 2015 года. В начале марта 2016 года адвоката похитили, а 25 марта его тело с огнестрельным ранением было найдено на расстоянии 27 км от города Жашков Черкасской области.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, задержаны двое подозреваемых в убийстве Грабовского.

В августе юридическая компания «Черезов и партнеры» сообщила, что досудебное следствие по делу об убийстве адвоката завершено и передано в суд.