Дело адвоката российского ГРУшника: подозреваемые признались в ещё одном убийстве

Об этом заявил адвокат потерпевшей Ольги Грабовской Игорь Черезов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я ознакомился с материалами дела. Подозреваемые дали признательные показания. Также они сознались и в ещё одном убийстве - пожилого гражданина Украины, его убивали с целью ограбления. Доказательства собраны, по моему мнению, в полном объеме", - сказал Черезов.

По словам Черезова, уже на следующей неделе дело будет направлено в суд. Однако пока неизвестно, в какой именно. Ведь Грабовского убили в Жашкове, а другого мужчину - в Киеве.

"Апелляционный суд будет определять подсудность. Прокуратура скорее всего будет просить, чтоб дело слушали в Киеве, мы тоже поддержим это. Потому что много свидетелей в Киеве, в Одессе - доставлять их в Жашков будет неудобно", - рассказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, тело адвоката Грабовского было найдено на расстоянии 27 км от города Жашков Черкасской области 25 марта.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, задержаны двое подозреваемых в убийстве Грабовского.

Грабовский был защитником российского спецназовца Александра Александрова, которого в составе диверсионной группы задержали на Донбассе в мае 2015 года.