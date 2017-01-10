Свидетеля по делу об убийстве адвоката Грабовского нашли мертвым

Об этом Соколовская написала на своей странице в Facebook.

"5 января 2017 года получила звонок из службы розыска людей, пригласили на опознание трупа, похожего на Сергея Федосенко", - рассказала она.

Кроме того, как утверждает Соколовская, мать Федосенко отказалась ехать на опознание тела по непонятным причинам.

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"Труп имеет большое сходство (процентов 90) с моим помощником, свидетелем в деле убийства Грабовского Юры", - написала адвокат.

Также Соколовская высказала предположение, что больше ничего не узнает об этом инциденте, поскольку по неосторожности сообщила, "кто такой Сергей и в связи с чем он разыскивается".

Как известно, Сергей Федосенко исчез в октябре 2016-го года.

Как сообщал УНИАН, тело адвоката Грабовского было найдено на расстоянии 27 км от города Жашков Черкасской области 25 марта.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, задержаны двое подозреваемых в убийстве Грабовского.

Грабовский был защитником российского спецназовца Александра Александрова, которого в составе диверсионной группы задержали на Донбассе в мае 2015 года.