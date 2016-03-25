В сети появились первые фото места, где обнаружили тело адвоката Грабовского

Фото опубликовал сайт ТСН.

Как сообщается, в 27 километрах от Жашкова на Черкасщине обнаружили тело адвоката Юрия Грабовского, который исчез в начале марта в Одессе.

Как известно, это место показал правоохранителям задержанный накануне в Одесской области подозреваемый в убийстве Грабовского.

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Оперативники проводили поисковую операцию с 19:00 четверга и нашли тело около 04:00 пятницы.

На теле адвоката были многочисленные повреждения, которые указывали на насильственный характер смерти, кроме того в Грабовского стреляли.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины проинформировала, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.

В ассоциации также заявили, что уже задержаны подозреваемые в убийстве.

10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.