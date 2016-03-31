Украинский омбудсмен открыла производство по факту убийства адвоката Грабовского

Как отмечается в сообщении пресс-службы омбудсмена, производство открыто "учитывая значительный общественный резонанс дела".

"Цель производства уполномоченного – контроль за эффективностью расследования этого преступления. В рамках открытого производства были направлены соответствующие запросы на имя главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Провести квалифицированное, действенное и оперативное расследование по факту убийства адвоката Юрия Грабовского и привлечь виновных к ответственности согласно закону призвали власти Украины в Совете Европы", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, тело адвоката Юрия Грабовского нашли 25 марта ночью в 27 км от города Жашков Черкасской области в запущенном колхозном саду со следами насильственной смерти. Его местонахождение было неизвестно с 5 марта 2016 года.