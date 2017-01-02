Трагическое ДТП на Харьковщине: в результате столкновения иномарок погибли три человека

15:13, 02 января 2017
Происшествия
4590 0

В результате аварии травмы получил 3-летний ребенок.

Авария произошла на Алексеевке в районе выезда на Окружную дорогу / фото УНИАН

В Харькове в результате столкновения иномарок погибли три человека, травмы получил 3-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, авария произошла сегодня, 2 января, около 3:20 произошло на Алексеевке в районе выезда на Окружную дорогу.

Читайте такжеПьяный водитель на внедорожнике насмерть сбил двух девочек в Польше - СМИ

По сведениям полиции, в дорожно-транспортное происшествие попали автомобили Мitsubishi Lancer и Audi Q7. В результате столкновения в автомобиле Mitsubishi погибли два мужчины и женщина, в живых осталась 3-летняя девочка (ее родители погибли). Водитель Audi также госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#авария#Харьков