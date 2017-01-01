В полиции прокомментировали стрельбу с участием Пашинского

Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас идет квалификация – это ст. 296 УК («Хулиганские действия»). Пока по этой статье мы выясняем, что там происходило. С места событий мы изъяли две гильзы и далее выясняем все обстоятельства", - заявил Жукович.

Спикер также подчеркнул, что Пашинский применил зарегистрированное оружие.

В то же время народный депутат Украины Сергей Каплин из фракции «БПП» обнародовал в Facebook свое обращение к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко по поводу расследования этой ситуации.

«Требуем немедленно расследовать это дело. Охота депутатов на простых людей недопустима в европейской стране», - подчеркнул Каплин.

Непосредственно в обращении он просит провести проверку «правомерности применения народным депутатом Пашинским огнестрельного оружия», а также проверить правомерность владения им этим оружием, «соблюдение установленных норм ее сохранения и эксплуатации».

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Каплин просит провести необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств ситуации, в частности, установить факт выполнения или не выполнения Пашинским предупредительного выстрела в воздух.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковского района, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

Об этом сообщил сам депутат на своей странице Facebook, соответствующее сообщение есть и на сайте полиции.

«Вечер перед Новым годом прошел для меня, к сожалению, очень досадно. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами посреди неосвещенной дороги в лесу», - написал Пашинский.

По его словам, он вышел из автомобиля, чтобы сказать людям, которые были рядом с машиной, что они подвергают опасности других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток.

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«Просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он набросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. У меня был пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападавшего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, лишь, когда я лежал, выстрелил ему в ногу», - рассказал Пашинский.

«Мы перевязали ему рану, тут же вызвали «скорую» и полицию», - добавил депутат.

По его словам, он сам чувствует себя хорошо, а нападающий находится в больнице: «Я почти в норме. Нападавший в больнице приходит в себя. Полиция разбирается, что это было».