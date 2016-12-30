Во Львове под грузовиком провалился асфальт, канализационные стоки вытекают на дорогу (фото)

ДТП произошло возле церкви, передает Zaxid.net.

Из-за этого стоки из канализационных труб вытекают на дорогу. Пропасть постепенно увеличивается.

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В полиции отметили, что это участок дороги, которую не ремонтировали.

Специалисты "Львовводоканала" выяснили, что под дорогой разрушился столетний канализационный коллектор, ремонт которого был запланирован на январь 2017 года. Аварийная бригада уже работает на месте.