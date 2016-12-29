В Киеве подростки напали на послушницу храма (видео)
19:12, 29 декабря 2016Происшествия
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В Дарницком районе правоохранители задержали двух 13-летних парней, напавших на 62-летнюю послушницу храма.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье "разбой" / НПУ
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Пенсионерка находилась в подвальном помещении церкви, когда к ней подошли двое ребят. Они начали избивать женщину. После, достав нож и пригрозив ей применением оружия, подростки отобрали у послушницы коробку с пожертвованиями и сбежали.
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Недалеко от места преступления правоохранителям удалось задержать несовершеннолетних преступников. В содеянном они признались полностью.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье "разбой". С несовершеннолетними правонарушителями сейчас работают следователи.
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