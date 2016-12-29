В Одесской области задержали иностранца за ограбление банка

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Одного из нападавших полицейские задержали по горячим следам, место нахождения двух других устанавливается.

«Около 18.10 в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что в поселке Сергеевка трое неизвестных мужчин в масках проникли в помещение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, завладели денежными средствами в сумме 99852 гривен, 5000 российских рублей, 200 долларов США и 85 евро, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле», – говорится в сообщении полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила обстоятельства произошедшего и начала работу. Потерпевшая назвала приметы преступников, ориентировки были направлены во все территориальные подразделения полиции.

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С целью установления свидетелей происшествия и лиц, совершивших указанное уголовное правонарушение, правоохранители провели подворовые обходы и опросили соседей, которые живут неподалеку от места совершения преступления.

Отмечается, что в ходе проведения первоочередных следственных действий неподалеку от места совершения преступления был обнаружен автомобиль «Kia Ciara» с механическими повреждениями, на котором передвигались злоумышленники.

Сотрудники полиции и Государственной пограничной службы Украины на одном из пунктов пропуска в Болградском районе Одесской области обнаружили одного из подозреваемых – 23-летнего гражданина соседнего государства, и задержали его. Местонахождение двух других устанавливается, ведется следствие.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству за совершенное уголовное правонарушение предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые вымогали у предпринимателей деньги под видом сотрудников СБУ.