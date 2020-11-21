В пригороде Одессы 17-летний парень получил сильные ожоги, взобравшись на крышу поезда, чтобы сделать селфи.
Как проинформировали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области о несчастном случае в полицию сообщили медики.
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«Предварительно установлено, что телесные повреждения 17-летний юноша получил на железнодорожной станции «Одесса-Восточная», забравшись на крышу вагона, чтобы сделать селфи. В результате он был поражен электротоком», - сообщили в главке.
У юноши диагностировали электротравму, ожоговый шок, травматический шок и черепно-мозговую травму.
Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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