В Киеве Mercedes вылетел с дороги и приземлился на крышу МАФа

Об этом сообщается на странице ресурса dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера.

Сообщается, что водитель "Мерседеса" пытался сбежать с места происшествия, однако был задержан свидетелями и патрульными.

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"Наручники. От драгера отказывается. Отрицает, что был за рулем", - говорится в сообщении.

Отметим, что подобные ДТП на данном перекрестке с круговым движением происходят регулярно.