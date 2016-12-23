В Киеве Mercedes вылетел с дороги и приземлился на крышу МАФа

01:45, 23 декабря 2016
Происшествия
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В Киеве на Троещине случилось ДТП: автомобиль Mercedes вылетел с дороги, пролетел около 25 метров и приземлился на МАФ.

dtp.kiev.ua

Об этом сообщается на странице ресурса dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Владимира Маяковского и улицы Теодора Драйзера.

Сообщается, что водитель "Мерседеса" пытался сбежать с места происшествия, однако был задержан свидетелями и патрульными.

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"Наручники. От драгера отказывается. Отрицает, что был за рулем", - говорится в сообщении.

Отметим, что подобные ДТП на данном перекрестке с круговым движением происходят регулярно.

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Теги: #ДТП