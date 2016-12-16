На Харьковщине осудили владельца самодельного оружия для защиты от собак

Об этом сообщает NewsRoom.

В июле 2014 года мужчина при помощи сварочного аппарата изготовил самодельное огнестрельное оружие - самопал калибром 8 миллиметров. В ноябре 2016 года во время обыска в его доме сотрудники полиции изъяли оружие и открыли уголовное производство.

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На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, но отметил, что создал самопал для защиты от бродячих собак. Суд признал его виновным по части 1 статьи 263 УК Украины ("незаконное хранение оружия или боеприпасов") и приговорил к 3,5 годам лишения свободы с заменой отбывания наказания испытательным сроком в один год. Кроме того, мужчина обязан возместить государству расходы на экспертизу в размере 1,3 тысячи гривень.