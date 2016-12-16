ФСБшники задержали в Крыму проукраинского активиста, "выбивают" признания в экстремизме - журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"В Севастополе сотрудники ФСБ задержали проукраинского активиста Игоря Мовенко, которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения "Азов" на улице города. Избивал, судя по видео и свидетельствам очевидцев, сотрудник полиции в штатском, толпа вокруг поддерживала", - говорится в сообщении.

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Крымская правозащитная группа, которая связалась с женой активиста Валентиной Мовенко сообщила, что обыск прошел утром. У Мовенко изъяли ноутбук, жесткие диски, телефон, и после этого увезли, к полудню привезли обратно в наручниках, и увезли снова.

Активист успел сказать супруге, что его избили, угрожают арестом, если он не признает вину по делу об экстремизме.

Кроме того, по информации журналист, вчера, 15 декабря, на рынке Привоз в Симферополе в ходе полицейского рейда задержали как минимум пять человек с украинскими паспортами.

Утром 8 декабря во временно оккупированном Крыму, в селе Серебрянка Раздольненского района, сотрудники ФСБ задержали украинского активиста Владимира Балуха.