В Житомире из маршрутки во время движения выпал 9-летний ребенок

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомира.

Как отмечается в сообщении, 12 декабря в Житомире около 17 часов по Проспекту Мира произошло дорожное транспортное происшествие с пострадавшим. "По предварительным данным водитель маршрутного такси нарушил правила дорожного движения, начав движение до полного закрытия дверей автомобиля",- уточнили в полиции.

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9-ти летний парень, не удержавшись на ступеньках, выпал из транспортного средства. Маршрутка переехала подростку ноги, с тяжелыми травмами он госпитализирован в больницу, сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

По данному факту правоохранителями проводится проверка и устанавливаются другие обстоятельства происшествия.