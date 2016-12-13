В Житомире из маршрутки во время движения выпал 9-летний ребенок
В Житомире во время движения из маршрутки выпал ребенок, в результате чего он был госпитализирован с серьезными травмами в одну из больниц города.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомира.
Как отмечается в сообщении, 12 декабря в Житомире около 17 часов по Проспекту Мира произошло дорожное транспортное происшествие с пострадавшим. "По предварительным данным водитель маршрутного такси нарушил правила дорожного движения, начав движение до полного закрытия дверей автомобиля",- уточнили в полиции.
Читайте такжеВ Киеве маршрутка сбила двух пешеходов на остановке и врезалась в столб (фото)
9-ти летний парень, не удержавшись на ступеньках, выпал из транспортного средства. Маршрутка переехала подростку ноги, с тяжелыми травмами он госпитализирован в больницу, сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
По данному факту правоохранителями проводится проверка и устанавливаются другие обстоятельства происшествия.