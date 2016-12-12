В Киеве на площади Победы автомобиль врезался в трамвай

Об этом сообщает ресурс "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

В салоне BMW находился водитель и два пассажира. Согласно сообщению, водитель в тяжелом состоянии, без сознания был госпитализирован в реанимацию. Медицинская помощь была оказана двум пассажирам автомобиля.

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На месте ДТП работали патруль полиции и следственно-оперативная группа.

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