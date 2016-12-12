В Киеве на площади Победы автомобиль врезался в трамвай
01:23, 12 декабря 2016Происшествия
561
В Киеве на проспекте Победы в воскресенье вечером, 11 декабря, легковой автомобиль BMW проехал на красный свет и врезался в трамвай.
dtp.kiev.ua
Об этом сообщает ресурс "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.
В салоне BMW находился водитель и два пассажира. Согласно сообщению, водитель в тяжелом состоянии, без сознания был госпитализирован в реанимацию. Медицинская помощь была оказана двум пассажирам автомобиля.
Читайте такжеВ Киеве маршрутка сбила двух пешеходов на остановке и врезалась в столб (фото)
dtp.kiev.ua
На месте ДТП работали патруль полиции и следственно-оперативная группа.
Читайте такжеВ Киеве водитель легковушки сбил двух детей с санками (фото)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter