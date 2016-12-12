В Киеве на площади Победы автомобиль врезался в трамвай

01:23, 12 декабря 2016
Происшествия
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В Киеве на проспекте Победы в воскресенье вечером, 11 декабря, легковой автомобиль BMW проехал на красный свет и врезался в трамвай.

dtp.kiev.ua

Об этом сообщает ресурс "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

В салоне BMW находился водитель и два пассажира. Согласно сообщению, водитель в тяжелом состоянии, без сознания был госпитализирован в реанимацию. Медицинская помощь была оказана двум пассажирам автомобиля.

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dtp.kiev.ua

На месте ДТП работали патруль полиции и следственно-оперативная группа.

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Теги: #ДТП#трамвай