В Харьковской области обнаружен труп демобилизованного бойца – полиция

В Харьковской области обнаружен труп демобилизованного бойца.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о происшествии поступила в Золочевское отделение полиции вчера, 10 декабря, в 8:30.

По сведениям полиции, в дежурную часть обратился мужчина и рассказал, что его пес принес домой человеческие останки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Неподалёку от села Цаповка Золочевского района правоохранители нашли тело человека, одетого в камуфляжную одежду.

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О данном факте была проинформирована Военная прокуратура Харьковской области. Установлена личность погибшего. Им оказался 54-летний житель Великобурлукского района. Мужчина в октябре текущего года был демобилизован из воинской части.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.