Украинский боец-перебежчик убил в зоне АТО командира взвода – волонтер

Украинский боец-перебежчик убил в зоне АТО командира взвода и сбежал к боевикам. Об этом сообщил волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

«По поводу перебежчика из 93-й. Скорее всего, он для этого и пошел в ВСУ. Чисто контрразведка прощелкала. Пришел через Красноармейский военкомат. Сам из Одессы. Русский», - написал он.

По сообщению Доника, предатель «дождался, когда сослуживцы уехали по делам, ранил из автомата, а потом добил ножом командира взвода».

Далее, по данным волонтера, тот «собрал оружие и гранатометы, сел в бэху и пытался уйти на ту сторону». В то же время украинские военные сразу отреагировали, подключили минометы, и им удалось отбить БМП. «Сепарок ушел на ту сторону», - добавил Доник.

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Волонтер считает, что «если бы нормально работали военкоматы, психологи и контрразведка, то не потеряли бы хорошего человека, взводного».

Как сообщал УНИАН, сегодня в штабе АТО сообщили, что украинский боец в зоне АТО совершил тяжкое преступление и сбежал к боевикам.

«Вчера боец одного из наших подразделений совершил тяжкое преступление. С надеждой на то, что избежит наказания, он перешел на сторону противника», - говорится в сообщении.