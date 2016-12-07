В драках футбольных фанатов в Киеве пострадали 10 иностранцев

10 иностранцев пострадали в ходе столкновений между фанатами футбольных клубов "Динамо" (Киев) и "Бешикташ" (Стамбул, Турция) в Киеве 6 декабря. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В течение дня, в период с 15:00 до полуночи, в столичной полиции от врачей поступило несколько сообщений об оказании медицинской помощи гражданам другого государства. По их объяснениям, они получили телесные повреждения в ходе драки с неизвестными, однако от написания заявлений отказались", - говорится в сообщении.

В общем столкновения между болельщиками произошли на улицах Михайловской, Бассейной, а также на площади Спортивной и возле НСК "Олимпийский". В ходе конфликтов восемь иностранцев получили ушибы, еще двое – резаные раны, сообщили в полиции.

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Подчеркивается, что все факты должным образом задокументированы, проводится проверка, по результатам которой будет предоставлена правовая квалификация данным событиям: в нескольких случаях следователи предварительно квалифицируют действия как хулиганство, в других – как причинение легких телесных повреждений.

Как сообщалось, в Киеве перед началом матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Бешикташем" фанаты команд устроили массовые драки.

Кроме того, за несколько минут до начала матча беспорядки произошли на трибунах стадиона. По данным некоторых СМИ, устроили бесчинства турецкие фаны.

Матч между клубами "Динамо" и "Бешикташ" (Стамбул, Турция) закончился победой киевлян со счетом 6:0.