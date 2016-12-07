На Харьковщине из-за аварии более 2 тысяч абонентов ночевали без отопления

В Великобурлукском районе Харьковской области из-за аварии на газопроводе без отопления остались более 2 тыс. абонентов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Великобурлукской РГА Виктор Слыш.

По его данным, вчера, 6 декабря, около 16.00 в районе начало быстро падать давление газа в магистральном газопроводе, о чем было сообщено руководству Харьковской ОГА.

Слыш добавил, что в 17.00 на место прибыли газовщики, которые откачали на месте порыва 5 куб. метров замерзшего газового конденсата. В 18.00 центральная и основная газораспределительные станции остановились. Поставки газа на газораспределительные станции возобновили только в 20.30.

Глава РГА подчеркнул, что из-за запрещения работать ночью работы по подключению абонентов возобновились сегодня, 7 декабря, в 06.30

"На помощь прибыли специалисты из более 10 районов Харьковской области, чтобы оперативно подключить каждого абонента, ведь специалисты "Харьковгаза" должны обойти каждого из более 2000 абонентов. Как сообщили специалисты, авария связана с качеством газа, в котором много воды", - написал Слыш.